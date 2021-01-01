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شاهد: بدء لقاء رئيس المخابرات المصرية مع الفصائل الفلسطينية في غزة

الإثنين 31 مايو 2021 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: بدء لقاء رئيس المخابرات المصرية مع الفصائل الفلسطينية في غزة



غزة /سما/

بدأ بعد ظهر اليوم الاثنين، لقاء رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد وقت قليل من اجتماع عقد بين كامل الذي وصل قطاع غزة صباح اليوم على رأس وفد مصري رفيع المستوى، ووفد من حركة حماس.

وكشف نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية عن أبرز الملفات التي تمت مناقشتها، مع ممثل الرئيس المصري عباس كامل، وقيادة حماس بغزة.

وقال الحية، "ناقشنا مع الوفد المصري ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة وأكدنا على الدور المصري والعلاقات الثنائية مع مصر ودور الأمة في دعم الشعب الفلسطيني التي عليها أن تتعامل مع واقع جديد مع الاحتلال الإسرائيلي".

 وأضاف: "ملف تبادل الأسرى مع الاحتلال مستقل، ولا نقبل ربطه بملف إعمار قطاع غزة، ونأمل أن تتحقق مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني في المرحلة المقبلة".



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#الفصائل الفلسطينية #حركة حماس #المخابرات المصرية #عباس كامل #قطاع غزة

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