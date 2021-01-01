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غوغل تطلق رسميا نظام FUCHSIA المنتظر

الإثنين 31 مايو 2021 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل تطلق رسميا نظام FUCHSIA المنتظر



وكالات / سما /

بعد أن انتظره المستخدمون لسنوات، بدأت غوغل بطرح نظام Fuchsia على عدد من الأجهزة الذكية.

وتبعا لغوغل فإن النظام الجديد يوفر حاليا عدة نماذج من مساعدات Nest Hub المنزلية الذكية، لمعاينته من قبل بعض المستخدمين، ومن المفترض أن يظهر خلال الأشهر القادمة على مجموعة أوسع من الأجهزة ربما يكون من بينها الهواتف والحواسب اللوحية.

ولم يؤثر وصول النظام الجديد تبعا للمستخدمين على الوظائف الأساسية لأجهزة Nest Hub بل حصلت هذه الأجهزة على واجهات Fuchsia الجديدة.

ويرى الخبراء أن غوغل ربما بدأت باختبار Fuchsia كخطوة تمهيدية لتحضير المستخدمين للاعتياد على هذا النظام للاستغناء مستقبلا عن أنظمة أندرويد الشهيرة، أو أنها ستسعى لطرح هذا النظام بالتوازي مع أنظمة أندرويد لأن عددا كبيرا جدا من المستخدمين حول العالم يعتمدون عليها ومن الصعب عليهم أن يتخلوا عنها.

 وكانت غوغل قد بدأت بالترويج لـ Fuchsia منذ 3 سنوات تقريبا، وروجت له على أنه سيكون نظاما مفتوح المصدر سيتمكن المطورون من خلاله طرح تطبيقات مختلفة ومتنوعة للهواتف والأجهزة الذكية على غرار تلك الموجودة في أجهزة أندرويد.

#غوغل #الأجهزة الذكية #أندرويد #المستخدمين #Fuchsia

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