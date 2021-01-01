ميسي: منتخب الأرجنتين سيكون قويًا للغاية

وكالات / سما /

لم يخف قائد المنتخب الأرجنتيني وبرشلونة، ليونيل ميسي، سعادته بارتداء قميص راقصي التانجو مجددا.

وقال ميسي (33 عاما)، في مقابلة نُشرت على الموقع الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم "أنا سعيد لوجودي هنا مع جميع الزملاء.. إنه وضع غريب ومختلف، لكن علينا أن نعيشه".

وأضاف "لا يمكننا أن نحظى بتعايش طبيعي.. نجتمع شيئا فشيئا، ونعمل ونستعد لمباريات التصفيات".

وعن الإجراءات المتخذة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، قال "نحاول اتخاذ جميع الاحتياطات التي يخبروننا بها.. في آخر مباراة بالتصفيات كانت الأمور مشابهة بعض الشيء، لكنها ساءت قليلا بسبب الوضع في البلاد، والذي أصبح للأسف أسوأ.. نمر بوقت سيئ، وهناك العديد من المصابين".

وفي إشارة إلى بطولة كوبا أمريكا، التي انسحبت الأرجنتين من تنظيمها مثل كولومبيا، وقد تتعرض للإلغاء، قال نجم برشلونة "أنا متحمس للغاية، ومتشوق للقيام بالأشياء بشكل جيد".

وأردف "تركنا صورة جيدة في كوبا أمريكا الأخيرة، لكن لا يمكننا الاكتفاء بذلك.. نريد أن نواصل التطور؛ مباريات التصفيات الأخيرة كانت رائعة، لكن لسوء الحظ مرت فترة طويلة ولم نتمكن من التجمع".

وتابع "علينا أن نحاول العودة إلى ذلك في أسرع وقت ممكن، وأن نستمر في التطور.. نسعى للفوز دائما في المنتخب الوطني، هذا هو هدفنا، اللاعبون الصغار والكبار يتطلعون إليه حقا".

وواصل ميسي "أعتقد أن المجموعة موحدة للغاية، مع قاعدة كبيرة تعمل منذ أن بدأ سكالوني مهمته.. نضم مجموعة جيدة للغاية، وهذا هو الشيء المهم.. سيكون فريقا قويا للغاية وقادرا على مواجهة التحديات القادمة''.

وعن مواجهة تشيلي وكولومبيا، قال "إنهما مباراتان صعبتان جدا، تشيلي فريق رائع ولديه لاعبون جيدون.. ورغم أن لديهم مدربًا جديدًا، لم يكن قادرًا على خوض العديد من المباريات، إلا أنهم يتمتعون بعنصر الخبرة.. هو فريق متطور وتنافسي للغاية".

ومن المقرر أن تستضيف الأرجنتين جارتها تشيلي، يوم 3 يونيو/حزيران المقبل، ضمن الجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2022.

وسيحل منتخب الـ"ألبيسيليستي" ضيفا على كولومبيا، في 8 يونيو، ضمن التصفيات نفسها.