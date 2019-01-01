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جواو فيليكس يرد على شائعات مغادرة أتلتيكو مدريد

الإثنين 31 مايو 2021 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جواو فيليكس يرد على شائعات مغادرة أتلتيكو مدريد



وكالات / سما /

رد الدولي البرتغالي جواو فيليكس، جناح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، على شائعات رحيله عن نادي العاصمة الإسبانية، في فترة الانتقالات الصيفية.

عدة تقارير صحفية كانت قد ربطت النجم البرتغالي بالرحيل عن أتلتيكو مدريد والانتقال إلى صفوف برشلونة، على الرغم أنه ساهم في تتويج الروخيبلانكوس بلقب الدوري الإسباني في الموسم المنصرم.

وقال جواو فيليكس في تصريحات أبرزتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “مازلت لاعبًا في أتلتيكو ولدي عقد وأنا سعيد هناك”.

وواصل جناح فريق العاصمة الإسبانية حديثه: “أنا الآن أركز على المنتخب الوطني، لأن لدينا منافسة مهمة للفوز بها، وأعتقد أننا مرشحون للقيام بذلك”.

اللاعب صاحب الـ21 عامًا شارك في 40 مواجهة بكل المسابقات في الموسم المنصرم مع فريق العاصمة الإسبانية مدريد، وتمكن من إحراز عشرة أهداف فقط.

جدير بالذكر أن اللاعب البرتغالي كان قد انضم إلى صفوف الروخيبلانكوس في صيف عام 2019، قادمًا من بنفيكا، مقابل 127.20 مليون يورو، وينتهي تعاقده الحالي في يونيو 2026.

#جواو فيليكس #أتلتيكو مدريد #برشلونة #الدوري الإسباني

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