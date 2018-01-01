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زيدان يشعل الأجواء في ريال مدريد برسالة نارية

الإثنين 31 مايو 2021 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان يشعل الأجواء في ريال مدريد برسالة نارية



وكالات / سما /

أشعل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق الأجواء داخل البيت الملكي بنشره رسالة وداعية للجماهير، والنادي، ووسائل الإعلام، يوضح خلالها الأسباب التي دفعته للتقدم باستقالته عقب نهاية الموسم.

زيدان أشار إلى عدة نقاط مهمة حول أسباب استقالته، ربما يكون أبرزها أن النادي لم يدعمه بالشكل الكافي، ولم يوفر له المشروع المطلوب لكي يحقق النجاح الذي كان يتمناه، بل تخلى عنه وروج لشائعات إقالته من منصبه في عدة مناسبات.

وقال زيدان في بعض من مقتطفات بيانه “رحلت عن ريال مدريد، لكنّي لم أقفز من القارب، ولم أتعب من وظيفتي. في عام 2018 رحلت لأني شعرت بأن الفريق بحاجة لخطاب جديد حتى يبقى في القمة. لكن اليوم المسألة مختلفة، أرحل لأن النادي لم يمنحني الثقة التي كنت أطلبها. النادي لم يدعمني لبناء المشروع، لا على المدى الطويل أو المدى القصير”.

وأضاف ” أعلم المتطلبات في ريال مدريد، بأنك حينما لا تحقق الانتصارات فيجب عليك الرحيل. لكن هنا تم نسيان نقطة في غاية الأهمية، كل ما حققته للنادي… أنا فقط أريد بعض الاحترام على ما حققناه سويًا”.

“كان من المؤلم أن أقرأ في الصحف أنه ستتم إقالتي في حال تعرضت لهزيمة ما. هذه الرسائل أساءت لي وللفريق بأكمله، لأنه تم تسريبها عمدًا لوسائل الإعلام، مما خلق أجواء سلبية داخل الفريق وأثار الشكوك”.

وشكر زيدان الرئيس فلورنتينو بيريز على كل ما قدمه له خلال فترة تواجده في ريال مدريد، مما يوحي بأن كلامه عن مجلس الإدارة ليس موجهًا للرئيس بالتحديد:

“فلورنتينو بيريز راهن عليّ، وحارب من أجل جلبي إلى ريال مدريد حينما كان هناك أشخاصًا ضد هذه الفكرة. لذلك أنا ممتن للرئيس للأبد، وأقول ذلك من كل قلبي. لطالما جمعتنا علاقة إيجابية، أفضل شيء حدث لي هو أنني تواجدت في ريال مدريد على مدار 20 عامًا، أنا مدين بذلك إلى بيريز”.

الجدير بالذكر أن زيدان وجه خطابه ورسالته الوداعية، عبر صحيفة أس الإسبانية، وهي من الصحف التي في خلاف شرس مع فلورنتينو بيريز.

#ريال مدريد #زين الدين زيدان #زيدان

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