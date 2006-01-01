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جيانلويجي بوفون لا يستبعد اعتزاله كرة القدم

الإثنين 31 مايو 2021 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيانلويجي بوفون لا يستبعد اعتزاله كرة القدم



وكالات / سما /

صرح جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي بأنه لا يستبعد اعتزاله بشكلٍ نهائي عقب انتهاء الموسم الكروي 2020 / 2021.

وسينتهي عقد جيانلويجي بوفون مع يوفنتوس هذا الصيف، وقرر الحارس التاريخي لليوفي والآتزوري الرحيل عن البيانكونيري.

وأشار جيانلويجي بوفون في تصريحات سابقة إلى أنه سيلعب موسماً آخر مع فريق جديد، ولكن يبدو بأن الحارس لا يستبعد أيضاً الاعتزال.

وتحدث جيانلويجي بوفون لقناة “يوفنتوس” قائلاً “الفوز بكأس إيطاليا كانت طريقة رائعة لتوديع يوفنتوس، لقد كان وداعاً هادئاً، لقد فعلت نفس الشيء منذ ثلاث سنوات”.

وأضاف “كانت أفضل لحظاتي مع يوفنتوس عندما فزنا بالدوري الإيطالي عام 2012 تحت قيادة أنطونيو كونتي، كان بإمكاني المغادرة عام 2006، وفكرت في الأمر، لكنني قررت البقاء، لقد عانيت بين عامي 2006، وحتى 2012، لكن الحياة أعادت لي كل شيء”.

وتابع “الآن أنا بحاجة إلى طاقات جديدة، لا أريد أن أندم على أي شيء، أنا سعيد حقاً اليوم، يمكنني حتى اعتزال كرة القدم، أعتقد أنني فعلت ما يكفي في مسيرتي”.

#يوفنتوس #جيانلويجي بوفون #بوفون #كرة القدم #اعتزال

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