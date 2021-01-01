محاكمة الشيخ كمال خطيب: النطق بالقرار يوم 8 حزيران

القدس المحتلة / سما /

قررت المحكمة في مدينة الناصرة، صباح اليوم الإثنين، تأجيل النطق بالقرار لغاية يوم 8 حزيران/ يونيو 2021، وإبقاء رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، الشيخ كمال خطيب، رهن الاعتقال حتى ذلك الحين، بعدما استمعت إلى طاقم الدفاع والنيابة العامة، بعد تقديم لائحة اتهام ضده نسبت إليه "التحريض على الإرهاب والعنف والتماثل مع تنظيم إرهابي".

وقررت المحكمة، أمس، استئناف النظر في ملف خطيب في جلسة أخرى اليوم، وسماع رد النيابة العامة، والنظر في طلب تمديد اعتقاله، لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.

وجرى تأجيل جلسة المحكمة للنظر في مواد لجنة الدفاع المتمثلة بالمحامي حسن جبارين عن عدالة والمحامي عُمر خمايسي والمحامي حسان طباجة عن مؤسسة الميزان في محكمة الصلح بالناصرة، لغاية صباح اليوم.

وعقّبت لجنة الدفاع عن خطيب بالقول إن "هذا الاعتقال غير قانوني وتم دون أمر من المحكمة بالإضافة إلى أن مخالفات حرية التعبير الموجهة ضد الشيخ كمال لا تبرر اعتقاله ولا إبقاءه رهن الاعتقال".