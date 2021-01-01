الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة و246 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 962 فحصا مخبريا خلال إلى ٢٤ ساعة الماضية.

وأكدت الصحة في بيانها اليومي وفاة مواطن داخل مشافيها ليرتفع العدد إلى 1019 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأشارت الصحة إلى تعافي 17 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ما يرفع إجمالي المتعافين 104930 حالة .

وقالت إن إجمالي تراكمي للمصابين 109155 إصابة, فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3206حالة.

وأوضحت ان إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 113 حالة فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 69 حالة.

ولا تزال الاجراءات المشددة المرتبط بانتشار كورونا سارية في غزة فيما يتعلق باغلاق صالات الافراح وبيوت العزاء فيما تم الغاء منع التجوال الليلي