لاعب عربي وحيد ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا

وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الأحد عن التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا للموسم (2020-2021)، الذي انتهى بتتويج تشيلسي باللقب.

شهدت التشكيلة وجود لاعب عربي وحيد، وهو النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول، بينما لم يدخل طرفا المباراة النهائية، الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، والمغربي حكيم زياش بطل الكأس مع تشيلسي.

وهيمن فريق تشيلسي، الفائز بلقب بطل "التشامبيونز ليغ"، على قائمة التشكيلة المثالية، بواقع أربعة لاعبين، بينما اكتفى وصيفه مانشستر سيتي، بلاعبين فقط.

وغاب عدد من النجوم الكبار عن التشكيلة، مثل الهداف التاريخي لدوري الأبطال، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، لخروجهما مبكرا من البطولة.

وفي ما يلي التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا للموسم (2020-2021):

لحراسة المرمى: ميندي (تشيلسي)

خط الدفاع: والكر (مانشستر سيتي)، روديغر (تشيلسي)، روبين دياز (مانشستر سيتي)، أزبيليكويتا (تشيلسي).

خط الوسط: غاندوغان (مانشستر سيتي)، جورجينيو (تشيلسي)، فيل فودين (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، هالاند (بوروسيا دورتموند)، مبابي (باريس سان جيرمان).