  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

"لا فضل لأي طرف آخر".. حمد بن جاسم يتحدث عن "رهان جديد" في القضية الفلسطينية

الإثنين 31 مايو 2021 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"لا فضل لأي طرف آخر".. حمد بن جاسم يتحدث عن "رهان جديد" في القضية الفلسطينية



القدس المحتلة / سما /

في سلسلة تغريدات، أمس الأحد، تطرق رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، إلى أسباب بروز القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي مجددا، معتبرا أن هناك "رهانا جديدا" يمكن البناء عليه.

وكتب بن جاسم: "يرجع الفضل في بروز القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي لصمود الشعب الفلسطيني بالداخل، وتحرك الشرفاء من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية في الخارج، وتعريفهم بمعاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال. ولا فضل لأي طرف آخر في ذلك".

وتابع: "فهناك في أمريكا وأوروبا بالذات وعي وإدراك بأن الشعب الفلسطيني لم يعامل بالمعايير الإنسانية والحقوقية التي يستحقها أي شعب اغتصبت أرضه"، معتبرا أنه "لا شك أن هناك وضعا جديدا في أمريكا، خصوصا يفقد اللوبي الإسرائيلي الحجة التي كانت تنطلي على الشعب الأمريكي".

وشدد بن جاسم على ضرورة "الاستمرار في رفض الاحتلال بالطرق السلمية، ومواصلة أساليب العمل الذكية التي تقوم بها الجاليات الفلسطينية والعربية في الخارج"، وهو ما وصفه بـ"الرهان الجديد الذي ينبغي البناء عليه وتطويره لبلوغ الأهداف المرجوة في خدمة القضية الفلسطينية".

الأكثر قراءة اليوم

فياض يرفض مقترح لحماس برئاسة هيئة "إعمار غزة" ..السلطة الفلسطينية :خذها أو اتركها

العربية تكشف: هذا ما عرضه مدير المخابرات المصرية على اسرائيل بشأن قطاع غزة

السنوار يكشف الهدف من معركة سيف القدس: هذا ما سنفعله إذا امتلكنا صواريخ دقيقة

"كان على الجيش ادخال قوات برية إلى غزة".. تفاصيل جديدة عن هجوم "مترو الانفاق"

صحيفة إسرائيلية: "مترو حماس" قبل "الاتفاق".. بين مناورة الدخول البري وتأخير القصف الجوي

السيسي يبعث رسالة للرئيس عباس عبر رئيس المخابرات المصري.. اليك تفاصيلها

قيادي بحماس يرد على الاحتلال بشأن ربط ملف الأسرى بإعادة إعمار غزة

الأخبار الرئيسية

سيسي

صحيفة عبرية تكشف عن خطة مصرية لوقف إطلاق نار طويل الأمد بين حماس وإسرائيل

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

كامل

مدينة سكنية مصرية في غزة .. مصدر يكشف تفاصيل زيارة عباس كامل لغزة والاجتماع المغلق مع السنوار

صحيفة تكشف عن مطالب المقاومة النهائية لتثبيت التهدئة مع الاحتلال

سسسس

قناة: توقعات بحسم ملف تبادل الأسرى بين اسرائيل وحماس خلال أسابيع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية