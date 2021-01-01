لأول مرة.. لجنة الأمن تناقش اليوم فشل خطة إخلاء الغلاف أثناء الحرب

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يديعوت العبرية أن لجنة الأمن في الكنيست ستناقش اليوم الاثنين فشل خطة إخلاء غلاف غزة خلال التصعيد الأخير.



ووفقاً للصحيفة العبرية، لأول مرة منذ انتهاء عملية حارس الأسوار، سيناقشون اليوم وغدًا في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست عدة قضايا منها "فشل خطة إخلاء مستوطنات غلاف غزة أثناء حالة الطوارئ".



يشار إلى أن حالة من السخط والتذمر عمت الأوساط الإسرائيلية بعد انتهاء العملية العسكرية على قطاع غزة قبل أسابيع، وذلك بسبب الخسائر الفادحة التي منيت بها المدن الإسرائيلية، وعدم تحقيق العملية العسكرية لأهدافها وفق تصريحات القادة الإسرائيليين.