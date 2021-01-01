إذاعة جيش الاحتلال تكشف عن مبادرة مصرية لإنهاء قضية الأسرى

القدس المحتلة / سما /

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، النقاب عن مبادرة مصرية تقدم بها وزير الخارجية المصرية اللواء عباس كامل، لإنهاء ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في غزة.



ووفقاً للإذاعة العبرية، التقى أمس اللواء كامل، مع رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الجيش غانتس ومسؤولين كبار آخرين، كما التقى في رام الله برئيس السلطة الفلسطينية، فيما سيدخل صباح اليوم على قطاع غزة للقاء قادة حماس.



وأشارت أن لدى المصريين مقترح صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل يتم تنفيذها على عدة مراحل، كما أن لديهم اقتراحًا بهدوء طويل الأمد، يشمل إعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.



وأوضحت الإذاعة أن وفدا أمنيا إسرائيليا سيتوجه إلى القاهرة هذا الأسبوع، لمناقشة ذات الموضوع، في الوقت الذي طالب فيه كامل طالب إسرائيل بمنع إجلاء العائلات من حي الشيخ جراح بالقدس.