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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الإثنين 31 مايو 2021 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

تصدر تلقي الرئيس محمود عباس رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الاثنين، التي يؤكد فيها حرصه على دعم القضية الفلسطينية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الرئيس يتلقى رسالة من نظيره المصري يؤكد خلالها حرصه على دعم القضية الفلسطينية

شرطة الاحتلال تدهس فتى مقدسياً رفع العلم الفلسطيني على دراجته

اشتية يبحث مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام ملف إعمار غزة وخلق مسار سياسي جاد

سمير الرفاعي يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس سفيراً لدى سوريا

بينيت وساعر يحسمان موقفهما: إنهاء حكم نتنياهو

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اتهام 4 يهود طعنوا شاباً مقدسياً بالإرهاب والشروع بالقتل

3 وفيات و210 إصابات جديدة بـ"كورونا" وحالتا وفاة بصفوف جاليتنا في تركيا

"الأيام":

نتنياهو على حافة السقوط من منصبه وحكومة "لابيد – بينيت – ساعر" تتبلور

السيسي للرئيس: مصر ستواصل التنسيق مع فلسطين في جميع الخطوات والمبادرات

شكري لأشكنازي الزائر: ضرورة وقف الممارسات المسببة للتوتر

مستوطنون يقتحمون مجدداً ساحات "الأقصى" ويجرفون أراضي شرق يطا لإنشاء بؤرة جديدة

نتنياهو أيّد فرض حظر على شبكات التواصل الاجتماعي

اشتية يزور الكويت اليوم ضمن جولة في ثلاث دول خليجية

نتنياهو يركز في لقائه مع كامل على قضية التبادل

لائحة اتهام ضد شبان يهود لاعتدائهم على شاب مقدسي

"القدس":

نهاية عهد نتنياهو .. بينيت ينضم للبيد لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

الاحتلال يخطر بهدم عيادة صحية ومستوطنون يجرفون أراضي شرق يطا

الرئيس عباس يستقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية

اشتية يبحث مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام ملف إعمار قطاع غزة وخلق مسار سياسي جاد

مسؤول عسكري إسرائيلي ينصح الإسرائيليين بالعودة إلى أوروبا والولايات المتحدة

3 وفيات و210 إصابات جديدة بكورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة

شرطة الاحتلال تدهس طفلاً مقدسياً بسبب رفعه علم فلسطين على دراجته

الشهيد عبد الحميد أبو سرور.. وقصة احتجاز جثمانه في مقبرة "عامي عاد" بثلاثة أكياس

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