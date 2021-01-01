مصر تطرح صفقة تبادل ومصالحة داخلية

غزة / سما /

قالت مصادر فلسطينية في رام الله لـ«الشرق الأوسط»، إن مدير جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، يريد خلال زيارته الحالية إلى إسرائيل ورام الله وغزة، الدفع باتفاق شامل إلى الأمام، يشمل وقف إسرائيل أي استفزاز في القدس وأي عمليات في غزة ضد «حماس» أو قادتها، ووقف الاستيطان في الضفة، مقابل وقف أي هجمات من قبل الفلسطينيين وإتمام صفقة تبادل ومصالحة داخلية، وإطلاق عملية إعمار في قطاع غزة.

وأضافت أن مصر تريد من كل ذلك أن يكون مدخلاً لمسار سياسي جديد.



وبدأ كامل مباحثات مكثفة في تل أبيب ورام الله، أمس، والتقى أولاً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقر إقامة الأخير في القدس. ويفترض أن يصل كامل إلى قطاع غزة اليوم، في جولة حوار أخرى.



وتتوسط مصر بين «حماس» وإسرائيل في صفقة تبادل أسرى منذ فترة طويلة، لكن المحاولات السابقة اصطدمت بخلاف حول ثمن الصفقة. وهذا الملف إلى جانب المصالحة وإعادة الإعمار، أهم الملفات التي سيبحثها كامل مع قادة «حماس» في القطاع، وسيعلن عن دعم وسلسلة من المشروعات لإنعاش اقتصاد القطاع.