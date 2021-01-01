إسرائيل تمنع خروج مرضى السرطان من غزة لتلقي علاجات ضرورية

غزة / سما /

​تمنع السلطات الإسرائيلية، منذ العدوان الأخير على غزة، خروج مرضى السرطان من قطاع غزة من أجل تلقي علاج ضروري لإنقاذ حياتهم في مستشفيات فلسطينية في القدس المحتلة، رغم تصريحات إسرائيلية بأنها ستسمح بخروج الحالات الإنسانية من المعابر.

وبين العلاجات الضرورية للمرضى من غزة، العلاج الكيماوي، غير المتوفر في القطاع. ومنذ بداية العدوان على غزة وحتى يوم الثلاثاء الماضي، كان معبر "إيرز" (بيت حانون) مغلقا بشكل كامل. وبعد إعادة فتحه، أعلنت السلطات الإسرائيلية أن ستسمح بعبور مرضى من غزة لتلقي العلاجات التي من شأنها إنقاذ حياتهم، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.

إلا أن المنظمتين الحقوقيتين "أطباء لحقوق الإنسان" الإسرائيلية و"الميزان" الفلسطينية أفادتا بأنهما تلقتا شكاوى بأن إسرائيل تسمح بعبور مرضى يصلون بسيارات إسعاف العلاج المكثف فقط لا غير، باستثناء حالات قليلة وبعد تدخل منظمات والسلطة الفلسطينية تم السماح لها بالخروج من القطاع، وفقا للصحيفة.

وفي إحدى الحالات، رفضت السلطات الإسرائيلية عبور سيدة من القطاع، تعاني من السرطان، من المعبر، رغم أن بحوزتها تصريح طويل الأمد للخروج من القطاع من أجل تلقي علاجات في مستشفى "أوغوستا فيكتوريا" في القدس المحتلة. وكانت السيدة الفلسطينية قد وصلت إلى معبر بيت حانون، يوم الثلاثاء الماضي، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت السماح لها بالخروج من القطاع.

وأفادت الصحيفة بأن السيدة نفسها حاولت الخروج من القطاع عبر معبر بيت حانون، اليوم، ورُفض طلبها مرة أخرى. وقال زوجها إن "زوجتي تعاني من سرطان خطير جدا وحالتها تتدهور. وعندما وصلنا في المرة الأولى إلى الحاجز، انتظرنا ثلاث ساعات، وبعدها قالوا لنا أنه لا يمكن الدخول. واليوم لم يسمحوا لنا بالدخول أيضا. وبحوزة زوجتي محضر علاج كيماوي وبيولوجي للسرطان الذي تعاني منه وأي تأخير في العلاج يزيد من سوء حالتها الصحية".

اقرأ/ي أيضًا | أطفال غزة في المشافي الإسرائيلية: علاج برائحة الموت

وأكدت المنظمات الحقوقية "أطباء لحقوق الإنسان"، "مسلك"، "عدالة" و"مركز الدفاع عن الفرد"، في توجهها إلى "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (المحتلة)"، يوم الأربعاء الماضي، أن قرار السلطات الإسرائيلية "غير معقول بشكل متطرف" خاصة وأنها لا تفسر سبب رفض عبور المرضى لتلقي العلاج. ولم تتلق المنظمات ردا على توجهها حتى اليوم.