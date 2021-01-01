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أشكنازي: أنشطة السلطة في المحافل الدولية يعيق الحوار ولن نسمح بإعادة تمكين "حماس"

الإثنين 31 مايو 2021 02:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أشكنازي: أنشطة السلطة في المحافل الدولية يعيق الحوار ولن نسمح بإعادة تمكين "حماس"



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، إن نشاط السلطة الفلسطينية في المنظمات والمحافل الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، "يضر بفرص التعاون في المستقبل".


وجاء تصريح أشكنازي في بيان أصدرته وزارة الخارجية عقب زيارته الأخيرة إلى القاهرة.

وأضاف أن "استمرار السلطة الفلسطينية في التحريض وأنشطتها في المؤسسات الدولية تشكل عائقا كبيرا أمام إجراء حوار سياسي وإجراءات بناء الثقة على الأرض".

وفي حديثه عن تبعات الحرب الأخيرة على غزة، أكد أشكنازي أن إسرائيل "لن تسمح بوضع يكون فيه إعادة تأهيل قطاع غزة وسيلة لتمكين حماس من إعادة بناء قدراتها"، مضيفا أن إعادة إعمار غزة "لن يتحقق أيضا دون إيجاد حل لمسألة إعادة الأسرى الإسرائيليين المفقودين والمحتجزين لدى منظمة حماس."

يذكر أن أشكنازي التقى، اليوم الأحد، بنظيره المصري سامح شكري في قصر التحرير، دار الضيافة الرسمية بوزارة الخارجية المصرية.

كما أعرب أشكنازي عن تقديره "للدور التاريخي الذي لعبته مصر في تحقيق السلام بين إسرائيل وجيرانها، وكذلك حرصها على استقرار الأمن الإقليمي".

#غابي أشكنازي #السلطة الفلسطينية #حماس

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