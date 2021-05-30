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وفاة "طرازان" وزوجته إثر حادث مأساوي

الإثنين 31 مايو 2021 02:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة "طرازان" وزوجته إثر حادث مأساوي



وكالات

لقي الممثل الأمريكي، جو لارا، الذي اشتهر بأداء شخصية طرزان، مصرعه السبت، في حادث تحطم طائرة بولاية تينيسي الأمريكية.

وكان النجم، البالغ من العمر 58 عامًا، واحدا من سبعة أشخاص لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة صغيرة في بحيرة بالقرب من بلدة سميرنا بولاية تينيسي. 


وكانت زوجته جوين شامبلن لارا، وخمسة آخرين من بين القتلى، وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن السلطات في مكان الحادث أشارت إلى عدم وجود ناجين في الحادث.

وقال النقيب جوشوا ساندرز، مسؤول الإنقاذ في مقاطعة روثرفورد، خلال مؤتمر صحفي: "لقد تحولت جهودنا من جهود الإنقاذ إلى جهود التعافي، لم نعد... نبحث عن ضحايا أحياء في هذه المرحلة". 


وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان لوكالة أسوشيتيد برس إن الطائرة الصغيرة  وهي من طراز سيسنا سي 501، وقد تحطمت في بحيرة بيرسي بريست بالقرب من سميرنا بولاية تينيسي بعد إقلاعها في حوالي الساعة 11 صباحًا يوم السبت، وكانت متجهة إلى مطار بالم بيتش الدولي في فلوريدا.

ظهر لارا لأول مرة على أنها البطل الذي أنشأه الكاتب الأمريكي، إدغار رايس بوروز، في الفيلم التلفزيوني "طرزان في مانهاتن" قبل إعادة تأدية الدور في المسلسل التلفزيوني "طرزان: المغامرات الملحمية".

#وفاة طرازان

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