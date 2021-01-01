قيادي بحماس يرد على الاحتلال بشأن ربط ملف الأسرى بإعادة إعمار غزة

غزة/سما/

أكد القيادي بحركة حماس إسماعيل رضوان خلال تصريحات صحفية مساء اليوم، أن ملف تبادل الأسرى ليس له علاقة بإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال رضوان :"على الاحتلال أن يدرك أنه لن يتم الإفراج عن جنوده دون تقديم الثمن الذي تطلبه المقاومة، والمقاومة لا تحتاج إلى أموال إعادة الإعمار لتطوير إمكاناتها".

وشدد رضوان بوجوب ضرورة محاسبة قادة الاحتلال على ما ارتكبوه من جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.



وأوضح القيادي في حركة حماس أن قطاع غزة تعرض لحصار إسرائيلي منذ 15 عاما، ورغم ذلك تمكنت المقاومة من الدفاع عنه.

وتابع :"لابد من الإسراع في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، ويجب انتخاب المجلس الوطني وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي".

وأضاف رضوان :"تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية دون الذهاب إلى انتخابات لن يحل المشكلات، وحماس لن تعترف بالاحتلال أو تتنازل عن الثوابت الوطنية".

وفي وقت سابق اليوم قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، اليوم الأحد، إن اسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار قطاع غزة، دون التقدم في مسألة إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حركة "حماس".

جاء ذلك في تصريحات لأشكنازي نقلتها قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية عقب لقائه في القاهرة نظيره المصري سامح شكري.

وقال وزير خارجية إسرائيل: "لن نسمح بإعمار القطاع دون حل مسألة عودة الأسرى والمفقودين".