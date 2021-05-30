إصابة فلسطيني واعتقاله بعد تسلله من غزة وطعنه لمستوطن

غزة/سما/

أطلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، النار تجاه شاب فلسطيني، تسلل من قطاع غزة نحو مستوطنة أشكول وطعن حارس المستوطنة وفقا للمصادر العبرية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الشاب نفذ عملية طعن في منطقة كرم أبو سالم في غلاف غزة.

ניסיון הפיגוע באשכול: ככל הנראה אזרח נפצע קל מדקירה. המחבל, שהיה חמוש בסכינים, נוטרל@Itsik_zuarets צילום: נאור אואקרט pic.twitter.com/XeiGoistEp — כאן חדשות (@kann_news) May 30, 2021

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال: "قبل قليل تم رصد فلسطيني بالقرب من بلدة سديه أفراهام في منطقة غلاف غزة حيث قام رجل أمن هرع الى المكان واطلاق النار على الفلسطيني الذي كان مسلحًا بسكين، وقوات الجيش تقوم بتمشيط المنطقة ويتم فحص ظروف الحادث".