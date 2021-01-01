  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رئيس الموساد: يجب مضاعفة النشاطات ضد النظام الايراني ومحاربته بكل قوة

الأحد 30 مايو 2021 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الموساد: يجب مضاعفة النشاطات ضد النظام الايراني ومحاربته بكل قوة



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الموساد الاسرائيلي المنتهية ولايته يوسي كوهين مساء اليوم انه يعتقد على انه يجب مضاعفة النشاطات ضد النظام الايراني ومحاربته بكل القوة حتى النهاية.

وطالب خلال احتفال بمنحة درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة بار ايلان انه يجب العمل حتى يفهم بان كل تجاوز للخطوط الحرام سيجعلة يدفع ثمنا باهضا". 

وتابع كوهين :"حتى تتمكن اسرائيل من مواجهة تحدياتها الامنية يتطلب منها قيادة وشجاعة واستعداد للعمل. النشاط الامني اليوم هام جدا ليس اقل اهمية من النشاطات الحربية غدا". 

واضاف كوهين :"نحن نفهم ان السلام ليس مهمة سهلة لذلك تتضاغف خلال السنوات الاخيرة اهمية الحرب السرية، جهاز الموساد يختص بادارة معارك مستمرة، نحن في حالة دائمة من القتال ضد اعدائنا ومن أجل السلام". 

#الموساد الاسرائيلي #يوسي كوهين #ايران #البرنامج النووي الإيراني

الأكثر قراءة اليوم

"مشهد مرعب" .. كاميرا مراقبة توثق قصف لأحد شوارع غزة خلال العدوان الاخير

العربية تكشف: هذا ما عرضه مدير المخابرات المصرية على اسرائيل بشأن قطاع غزة

السنوار يكشف الهدف من معركة سيف القدس: هذا ما سنفعله إذا امتلكنا صواريخ دقيقة

"كان على الجيش ادخال قوات برية إلى غزة".. تفاصيل جديدة عن هجوم "مترو الانفاق"

رئيس الأركان الإسرائيلي يزعم: صحفيو "أ ب" كانوا يشربون قهوتهم الصباحية مع رجال من "حماس"

"بينت" ينشر صورة مفبركة لمستشفى على أنه مخزن أسلحة في غزة

السيسي يبعث رسالة للرئيس عباس عبر رئيس المخابرات المصري.. اليك تفاصيلها

الأخبار الرئيسية

سسسس

قناة: توقعات بحسم ملف تبادل الأسرى بين اسرائيل وحماس خلال أسابيع

حماس

قيادي بحماس يرد على الاحتلال بشأن ربط ملف الأسرى بإعادة إعمار غزة

فياض يرفض مقترح لحماس برئاسة هيئة "إعمار غزة" ..السلطة الفلسطينية :خذها أو اتركها

الجيش

صحيفة إسرائيلية: "مترو حماس" قبل "الاتفاق".. بين مناورة الدخول البري وتأخير القصف الجوي

بينيت: سأبذل قصارى جهدي لتشكيل حكومة مع لبيد... ونتنياهو يرد: "قيمكَ ليس لها وزن ريشٍ"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية