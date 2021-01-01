رئيس الموساد: يجب مضاعفة النشاطات ضد النظام الايراني ومحاربته بكل قوة

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الموساد الاسرائيلي المنتهية ولايته يوسي كوهين مساء اليوم انه يعتقد على انه يجب مضاعفة النشاطات ضد النظام الايراني ومحاربته بكل القوة حتى النهاية.

وطالب خلال احتفال بمنحة درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة بار ايلان انه يجب العمل حتى يفهم بان كل تجاوز للخطوط الحرام سيجعلة يدفع ثمنا باهضا".

وتابع كوهين :"حتى تتمكن اسرائيل من مواجهة تحدياتها الامنية يتطلب منها قيادة وشجاعة واستعداد للعمل. النشاط الامني اليوم هام جدا ليس اقل اهمية من النشاطات الحربية غدا".

واضاف كوهين :"نحن نفهم ان السلام ليس مهمة سهلة لذلك تتضاغف خلال السنوات الاخيرة اهمية الحرب السرية، جهاز الموساد يختص بادارة معارك مستمرة، نحن في حالة دائمة من القتال ضد اعدائنا ومن أجل السلام".