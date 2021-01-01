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حماس: لا نراهن على أي متغيرات داخل الكيان "الإسرائيلي"

الأحد 30 مايو 2021 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: لا نراهن على أي متغيرات داخل الكيان "الإسرائيلي"



غزة / سما /

قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، مساء يوم الأحد، "إننا  لا نراهن على أي متغيرات داخل الكيان "الإسرائيلي" فجميعهم نتاج مشروع احتلالي يهدف إلى تثبيت أركان الاحتلالعلى حساب الحق الفلسطيني.

وأضاف برهوم، في تصريحٍ صحفي، "أنّ هوية أية حكومة إسرائيلية قادمة لن تغير من طبيعة الصراع مع هذا المحتل، واعتباره كياناً احتلالياً يجب مقاومته، ولن تؤثر في المسار النضالي والكفاحي لشعبنا حتى دحر هذا الاحتلال".

وتابع: "إننا نعول على إرادة شعبنا وعدالة قضيته ومقاومته المستمرة والمتصاعدة كحق مشروع في الدفاع عن حقوق شعبنا ومواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته كافة".

#حركة حماس #فوزي برهوم #قطاع غزة

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