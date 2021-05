فياض يرفض مقترح لحماس برئاسة هيئة "إعمار غزة" ..السلطة الفلسطينية :خذها أو اتركها

القدس المحتلة/سما/

نقل محرر الشؤون الفلسطينية في قناة كان العبرية غال برغر مساء اليوم الأحد عن مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية ،أن القيادة الفلسطينية تعارض انشاء هيئة مستقلة لإعادة اعمار غزة.

وقال برغر نقلا عن مسؤول كبير في السلطة تحدث الى قناة كان العبرية" إن السلطة الفلسطينية تعارض إنشاء مثل هذا المجلس ، ويجب على حماس الموافقة على أن إعادة الإعمار من البداية إلى النهاية ستتم من خلال السلطة الفلسطينية. وأضاف المسؤول "TAKE IT OR LEAVE IT "خذها أو اتركها".



وأفاد برغر بحسب مصادر فلسطينية، سيُطلع اللواء عباس كامل قيادة حماس على الموقف القيادي في رام الله، والذي ينص على أن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن يتم من خلال السلطة الفلسطينية وعبرها فقط.

وزعم برغر "أن حماس تقترح إنشاء هيئة مستقلة في إعادة إعمار غزة بدون أبو مازن بقيادة شخصية فلسطينية مستقلة يقدرها الغرب.

وأضاف برغر: "وردت أنباء مفادها أن حماس قد اتصلت برئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض في محاولة لمعرفة ما إذا كان سيكون على استعداد لرئاسة "هيئة اعادة الاعمار" لكنه رفض.

وتابع: "ان المصريون لا يربطون إعادة اعمار قطاع غزة بقضية الأسرى والمفقودين "

وأشار إلى أن مصر تسعى إلى زيادة مشاركتها في إعادة اعمار قطاع غزة وترى في قضية الأسرى والمفقودين قناة موازية لقناة إعادة الاعمار ، دون ارتباط مباشر بينهما.

وأكد أن المصريون مهتمون بقيادة عملية إعادة اعمار قطاع غزة من خلال شركات المقاولات المصرية التي ستنفذ المشاريع الكبرى في غزة ومن خلال ادخال مواد البناء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وتحت إشراف مصري.

كما يريد المصريون أن تلعب السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة دورًا في عملية إعادة الإعمار.