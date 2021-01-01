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"الكهرباء بغزة" تكشف جدول الوصل والقطع خلال الأيام المقبلة

الأحد 30 مايو 2021 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الكهرباء بغزة" تكشف جدول الوصل والقطع خلال الأيام المقبلة



غزة / سما /

أعلنت شركة الكهرباء في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، أنه سيتم خلال الأيام القادمة العمل بجدول كهرباء (6) ساعات وصل مقابل (12) ساعة فصل مع بعض الساعات.

وأضافت الشركة، في بيان لها، أنه لم تدخل أية شحنة وقود لمحطة التوليد من معبر كرم ابو سالم، ضمن منحة الوقود القطرية، منذ العاشر من مايو الجاري.

وتابع: "إصلاح (4) خطوط كهرباء رئيسية تحمل طاقة تقدر بـ(50) mw، كانت قد تعطلت منذ بداية العدوان الأخير"، مشيرة إلى أن الاحتلال يواصل منع إدخال وقود محطة التوليد ما يعيق تشغيل المحطة، الأمر الذي يجعل من الصعب العمل بجدول 8 ساعات وصل مقابل 8 قطع.

وأردفت: "المتوفر من محطة التوليد عبر تشغيل مولدين (45) mw، ومازالت تعمل بوقود يتم تأمينه من السوق المحلي بصعوبة".

وأكدت أن العجز الكلي في الطاقة الآن (69%) ونأمل أن ينخفض خلال الأيام القادمة وفقاً للمستجدات الحالية.

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