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صحة غزة: الاحتلال ارتكب مجازر بحق 19 عائلة خلال العدوان الأخير

الأحد 30 مايو 2021 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: الاحتلال ارتكب مجازر بحق 19 عائلة خلال العدوان الأخير



غزة / سما /

 نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ملفًا يحمل أسماء عائلات بعضها بأكملها قضى عليها الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير.

ويتبين من الملف الخاص بالمجازر المرتكبة، أن الاحتلال ارتكب مجازر بحق 19 عائلة، ما أدى لاستشهاد 91 مواطنًا من هذه العائلات، منهم 41 طفلًا، و25 سيدة ما بين زوجات وبنات تلك العائلات.

ومن أبرز تلك العائلات التي قضت بأكملها، الكولك التي استشهد منها 21 فردًا من بينهم 8 أطفال و6 نساء، وأبو العوف التي فقدت 9 من أفرادها منهم طفل و5 سيدات، وهم من العائلات التي ارتكب بحقها مجزرة شارع الوحدة إلى جانب عوائل الافرنجي، واشكنتنا، من العائلات التي فقدت كل منها 5 أفراد.

فيما كانت أيضًا عائلة الطناني في بيت لاهيا من بين تلك العائلات التي فقدت 6 هم جميع أفرادها من أب وأم و4 من أطفالهم، ومجزرة الشاطئ التي أدت لاستشهاد 10 هم 8 أطفال منهم 4 أشقاء لسيدة من عائلة الحديدي، و4 آخرين لسيدة من عائلة أبو حطب.

#غزة #وزارة الصحة #العدوان الإسرائيلي #جرائم حرب

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