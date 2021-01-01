السفير الإماراتي يزور حاخامات كبار ويقدم لهم دعوة رسمية لزيارة بلاده

القدس المحتلة / سما /

أفادت مصادر عبرية، ان السفير الاماراتي محمد آل خاجة زار خلال الايام الاخيرة الحاخام الرئيسي لاسرائيل الحاخام دافيد لان، كما زار الحاخام حاكام شالوم كوهين، وأطلعهم حول شؤون الجالية اليهودية في الامارات وتشاور معهم حول بعض المواضيع.

وأوضحت المصادر الإسرائيلية، أن ال خاجة زار نهاية الاسبوع مكتب الحاخام الرئيسي الاشكنازي، وعبر له عن الاحترام الذي يكنونه في الامارات لليهودية وأيضا قام بدعوته بزيارة رسمية الى الامارات.

كما زار السفير الاماراتي اليوم رئيس مجلس حكماء التوراة مرن حاكام شالوم كوهين، خلال الزيارة قام الحاخام بمباركة ال خاجة ببركة الكهنة وتحدث معه حول اتفاقيات ابراهيم.

السفير الاماراتي وصل الى بيت الحاخام في القدس، في اطار اول زيارة للسفير الاماراتي لرجال دين يهود كبار الذي عين بعد اتفاقيات السلام بين اسرائيل والامارات.

وتحدث الجانبان حول اتفاقيات السلام وكان جزء من المحادثة باللغة العربية وقال رئيس مجلس حكماء التوراة ان اتفاقايات ابراهيم، اطلق عليها هذا الاسم عن قصد ولم يطلق عليها "اتفاق سلام" لان جوهر العملية ديني وروحاني وليس فقط مواضيع داخلية.

السفير دعا من رئيس "حكماء التوراة" الى زيارة دولة الامارات لافتتاح مركز ديني كيبر بني لجميع الاديان ليكون ممثلا للشعب اليهودي