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فتوح يبعث رسالة شكر لرئيس جنوب افريقيا على تضامنه مع القضية الفلسطينية

الأحد 30 مايو 2021 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يبعث رسالة شكر لرئيس جنوب افريقيا على تضامنه مع القضية الفلسطينية



رام الله / سما /

بعث المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، رسالة شكر وعرفان الى رئيس حزب المؤتمر الوطني الافريقي ورئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوسا، تقديرا لمواقفه النبيلة مع القضية الفلسطينية. 

وجاء في الرسالة، ان موقف جمهورية جنوب أفريقيا من القضية الفلسطينية كان مشرفاً في الدفاع عن حقوق الانسان، وحماية القانون الدولي، ومعارضتها لنظام الفصل العنصري الاسرائيلي والاحتلال، بينما حكومات ديمقراطية عريقة فشلت في ذلك والتزمت الصمت. واشاد بدور رئيس جنوب افريقيا الذي خرج للعالم ودافع بشجاعة عن القضية الفلسطينية وكسر حاجز الصمت الدولي، في ضوء ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من التطرف الاسرائيلي وحملات التطهير العرقي وتكثيف الاستيطان، وتهويد للقدس ومحيطها، والعقوبات الجماعية من تشريد قسري للسكان الاصليين وهدم المنازل، والسيطرة على المناطق في منطقة الاغوار، وغيرها من الانتهاكات.
 
ودعا فتوح في رسالته للحزب الافريقي الى التعاون المشترك نحو حراك دولي من أجل مناهضة الابارتهايد وممارسات الاحتلال العداونية، وتطبيق القانون الدولي وتحقيق العدالة لفلسطين ليعم السلام في المنطقة .   

واشاد فتوح في رسالته بالمواقف المشرفة لقادة حزب المؤتمر الوطني الافريقي ورئيس جنوب افريقيا مع القضية الفلسطينية، وان مثل هذه المواقف تشهد على الوفاء والصداقة بين البلدين

#حركة فتح #روحي فتوح

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