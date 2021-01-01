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الشرطة تكشف ملابسات سرقة منزل في طولكرم

الأحد 30 مايو 2021 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف ملابسات سرقة منزل في طولكرم



طولكرم / سما /

كشفت الشرطة ملابسات سرقة والعبث بمحتويات منزل في طولكرم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وبناءً على شكوى تقدم بها مواطن من بلدة ذنابه شرق مدينة طولكرم لفرع المباحث العامة في شرطة المحافظة حول قيام مجهول بالدخول إلى منزله من خلال خلع سقف الروف وبيت الدرج وتخريب القرميد والعبث بمحتوياته وسرقة مصاغ ذهبي وإكسسوارات. 

وأضافت أنه بعد التحرك للمنزل من قبل فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة وبالبحث والتحري تم حصر الإشتباه بشخص والقبض عليه وبتدوين إفادته أفاد بالسرقة وتم ضبط المصاغ الذهبي المسروق.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المشتبه به والمضبوطات لحين إحالته لجهة الإختصاص لإتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولاً

#الشرطة الفلسطينية #سرقة #طولكرم

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