قيادي بحماس: مصانعنا عادت للعمل لتنتج آلاف الصواريخ لتدك عنجهية "نتنياهو "

غزة/سما/

أكد فتحي حماد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يوم الأحد، أن المقاومة الفلسطينية على رأسها كتائب القسام، تواصل العمل على طريق النصر والتحرير.

وقال حماد في كلمة له خلال مهرجان تكريم أهالي شهداء معركة سيف القــدس في محافظة شمال قطاع غزة : "مصانعنا وورشنا عادت للعمل لتنتج آلاف الصواريخ لتدك عنجهية نتنياهو في القدس وتل أبيب".

وحذر حماد، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلا : "إن عدت يا نتنياهو عدنا، لدينا من الشباب أقسموا على مواصلة طريق النصر والتحرير (..) غزة ومقاومة غزة هي قبر لأحلامك البائسة. لقد سقطت يا نتنياهو وبقيت غزة".

وخاطب حماد، الاحتلال قائلا : "لقد سقطت القبة الحديدية، كما سقطت قبتكم السياسية والاقتصادية، وجعلنا من سمعة جيشكم وكيانكم أضحوكة العالم".



وأبرق حماد، بالتحية لأهلنا في قطاع غزة الصامدين وأهلنا في القدس والشيخ جراح الذي يدافعون عن المسجد الأقصى ولأهلنا في اللد وفي كافة مدننا المحتلة، ولشعوب أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، فيما خص بالشكر "دولة تركيا قيادةً وشعبًا ، وإإخواننا في مصر وقطر والكويت وإيران على ما قدموه من دعم".

وأضاف : "الحمد لله الذي أعزنا بكتائب القسام، وجعلها سيفا مسلطاً على بني صهيون، ودرعاً حامياً لأقصانا وقدسنا وأرضنا"، موضحا أن "المقاومة اليوم أصبحت أمل الأمة في التحرير وطرد الاحتلال، والشعوب العربية والإسلامية لازالت حية".

وتابع حماد إن "الشهداء هم تيجاننا اليوم، ونقول ونحن نودعهم لقد أخزى الله الاحتلال ولم يحقق له ما أراد".

وفي سياقٍ متصل، شدد حماد على "أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام مماطلة الاحتلال في فتح المعابر وتعطيل الاعمار"، مردفا : "أيدينا ما زالت على الزناد، وصواريخنا جاهزة في المرابض".



ولف إلى أن "العدو حاول تسويق صورة نصره بقتل الأطفال وتدمير البيوت والمصانع والمزارع والمنشآت".



ووفقا للقيادي بحركة حماس، فإن من أعظم تجليات معركة "سيف القدس" وحدة الموقف الفلسطيني السياسي والعسكري تحت مظلة المقاومة، مبينا أن المقاومة استطاعت فرض معادلات اشتباك جديدة وكسر هيبة الاحتلال.

واستطرد حماد قائلا إن "كل ما دمره الاحتلال في غزة سنعيد بناءه رغمًا عن أنفه بقوتنا وصلابة مقاومتنا، ولن نقبل المقايضة في ملف الإعمار، ولن نسمح لأحد أن يستخدم ملف الإعمار ليبتز الشعب الفلسطيني وعناوين الإعمار واضحة".

ونوه إلى أن "المقاومة في غزة ترقب عن كثب سلوك العدو الصهيوني والمستوطنين، وجاهزون لإعادة الكرَّة من جديد".​

وشدد على أنه "لا صلح مع الصهاينة فهم أهل غدر وليس لديهم عندنا إلا السيف"، مؤكدا أنم "النصر قادم، فهو يحتاج الى الرجال الرجال حتى يكملوا المشوار..".





ووجه عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" رسالة إلى أهلنا في الضفة الغربية المحتلة قائلا : "نعلم أن التنسيق الأمني يكبلكم، وسيف مسلط على رقابكم، لكننا ثقة بأنكم قادرون على كسر هذا القيد".