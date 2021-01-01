مجدلاني يشن هجوما حاد على محمود الزهار

رام الله / سما /

عقب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، على تصريحات القيادي في حركة حماس محمود الزهار الأخيرة بشأن منظمة التحرير.

وقال مجدلاني خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين الرسمية: "إنّ تصريحات الزهار ضد منظمة التحرير تعتبر هدية للاحتلال الإسرائيلي"، مُوضحًا أنّ المنظمة لم تنتزع شرعيتها من خلال التوسل مع بعض الأطراف الإقليمية وإنما بتمثيل شعبنا الفلسطيني على المستوى الدوليّ والعربي بنضالات وتضحيات مئات الآلاف من شعبنا.

وأكّد على أنّ منظمة التحرير حريصة على عدم العودة إلى مربع الصراع والتخوين والتكفير، لأنّه يوجد مسؤولية وطنية عالية تجاه شعبنا، مُطالبًا حركة حماس بإسكات أصوات النشاز داخلها، من أجل الحفاظ على الأجواء الإيجابية التي خرجت منها،

ودعا مجدلاني كافة قوى وفصائل منظمة التحرير إلى إدانة هذا السلوك العصبي الذي يحمل بذور الفتنة وبذور الصراع الداخلي الفلسطيني.