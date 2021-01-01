الهندي: وحدة الشعب الفلسطيني هي عقيدة لنا ويجب تبنيها

غزة / سما /

أكّد رئيس تجمع النقابات المهنية الفلسطينية في غزّة سهيل الهندي، اليوم الأحد، على أنّ وحدة الشعب الفلسطيني هي عقيدة، وما حدث خلال العدوان الأخير من وحدة وطنية يجب أنّ يبني عليها.

جاء ذلك خلال مؤتمر "النقابات المهنية ودورها في نصرة القدس ودعم غزّة" نظّمه تجمع النقابات بمدينة غزة، وسط حضور ممثلين عن النقابات المهنية وممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، وسط مشاركة محلية ودولية.

وقال الهندي: "إنّ غزّة كانت مبادرة في الدفاع عن المسجد الأقصى ومدينة القدس، والمقاومة لقّنت العدو درسًا تلو الدرس"، مُشيرًا إلى أنّ ما حدث خلال العدوان على غزّة ووحدة شعبنا، هي رسالة للمطبعين مع الاحتلال.

وشدّد على ضرورة أنّ ينهي شعبنا بشكلٍ واضح إنهاء اتفاق أوسلو، ويجب أنّ ترفع اليد عن مقاومتنا في الضفة، داعيًا النقابات العربية والإسلامية للمشاركة في إعمار ما دمره الاحتلال "الإسرائيلي" في عدوانه الأخير على غزّة، ودعم النقابات الرديفة في القطاع لمواصلة تأدية رسالتها الوطنية والمهنية.

ووصف التصريحات الأخيرة لمفوض الأونروا في القطاع ماتياس شمالي بـ"الخنجر في خاصرة القضية الفلسطينية"، مُضيفًا : "كنا نأمل أنّ تقف وكالة الغوث مع الشعب الفلسطيني في هذه المحنة الصعبة وفي ظل العدوان الذي استمر 11 يوماً على قطاع غزّة".