شاهد: شرطة الاحتلال تدهس طفلا مقدسيًّا رفع العلم الفلسطينيّ على درّاجته

القدس المحتلة / سما /

دهست شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، الطفل جواد عباسي (15 عاما) في حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بحجة رفعه علم فلسطين على دراجته الهوائية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت وكالة الاتباء الرسمية عن شهود عيان، قولهم، إن ثلاثة عناصر من شرطة الاحتلال لاحقوا الطفل عباسي بمركبتهم، وقد كان يستقل دراجة هوائية قرب مفترق حي رأس العامود، ودهسوه بحجة رفعه علم فلسطين على الدراجة، ما أدى لإصابته بجروح في ساقيه.

وأضاف شهود العيان أن شرطة الاحتلال احتجزت الطفل عباسي لفترة من الوقت، قبل أن يتم نقله للعلاج.

ويأتي دهس الطفل عباسي، بعد أيام من إصابة الفتاة المقدسيّة جنى الكسواني، والتي تبلغ من العمر 16 عاما، بكسور في العامود الفقري جراء إطلاق عنصر في شرطة الاحتلال الإسرائيليّ، النار عليها، من الخلف، داخل منزلها بحيّ الشيخ جراح في القدس المحتلة في 18 أيار/ مايو الجاري.