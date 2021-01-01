  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو مازن ومدير المخابرات المصرية يتفقان على عقد اجتماعات للفصائل فى القاهرة

الأحد 30 مايو 2021 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مازن ومدير المخابرات المصرية يتفقان على عقد اجتماعات للفصائل فى القاهرة



رام الله / سما /

أفادت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية، بأنه  تم الاتفاق بين الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة على عقد مجموعة من الاجتماعات مع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بالقاهره في إطار جهود مصر الداعمة لتوحيد الموقف الفلسطيني .

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطينى للواء عباس كامل الذى نقل له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى أكد فيها دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني بالفعل قبل القول وأن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية مؤكدا حرص مصر على مقدرات الشعب الفلسطينى ودعم قضيته ودعم الرئيس محمود عباس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه فى وقت سابق اليوم باستمرار الجهود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أوفد رئيس المخابرات العامة لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجهات المعنية في إسرائيل حول تثبيت وقف إطلاق النار وبحث التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اوفد وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى إسرائيل والأراضى الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

ووجه الرئيس السيسي الوفد لدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني مؤكدا على أهمية اتخاذ كل مايلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.

ووجه الرئيس السيسي الوفد المصري لدفع جهود بناء الإنسان الفلسطيني، مؤكدا على أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لعدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.

#الرئيس عباس #عباس كامل #المخابرات المصرية #الفصائل الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

هذا السيناريو الأخطر في الحرب.. صحيفة عبرية: “حرب غزة”.. إطلالة إسرائيلية على “المعركة الكبرى”!

"مشهد مرعب" .. كاميرا مراقبة توثق قصف لأحد شوارع غزة خلال العدوان الاخير

شاهد.. صحفي لبناني: غرفة عمليات مشتركة بين إيران وحماس و حزب الله أدارت الحرب على غزة

"كان على الجيش ادخال قوات برية إلى غزة".. تفاصيل جديدة عن هجوم "مترو الانفاق"

رئيس الأركان الإسرائيلي يزعم: صحفيو "أ ب" كانوا يشربون قهوتهم الصباحية مع رجال من "حماس"

"بينت" ينشر صورة مفبركة لمستشفى على أنه مخزن أسلحة في غزة

العربية تكشف: هذا ما عرضه مدير المخابرات المصرية على اسرائيل بشأن قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

طيار إسرائيلي: "شعرت براحة".. حين ألقيت القنبلة على غزة وأطفالها

الرئيس وعباس كامل

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع رئيس المخابرات المصرية

العربية تكشف: هذا ما عرضه مدير المخابرات المصرية على اسرائيل بشأن قطاع غزة

السنوار

السنوار يكشف الهدف من معركة سيف القدس: هذا ما سنفعله إذا امتلكنا صواريخ دقيقة

السيسي

السيسي يبعث رسالة للرئيس عباس عبر رئيس المخابرات المصري.. اليك تفاصيلها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية