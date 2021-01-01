المالكي يلتقي مفوض عام “الأونروا”

رام الله /سما/

التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأحد، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” فيليب لازاريني، بمقر الوزارة في رام الله.

وأشاد المالكي بجهود الأونروا وطاقمها ودورهم المهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، وغزة بشكل خاص، والتنسيق المستمر والتواصل الدائم ما بين مؤسسات دولة فلسطين وكافة دوائر الوكالة، بهدف تنفيذ تفويضها على أكمل وجه، وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني ولاجئيه في الوطن وفي مناطق عمليات الوكالة كافة.

وأشار إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وما سبقه ضد أبناء الشعب الفلسطيني من تهجير في حي الشيخ جراح ودور منظمة الأونروا في تقديم الخدمات، خاصة فتح مدارسها لاستقبال اللاجئين والمهجرين قسرياً، وتقديم الخدمات الصحية والدعم النفسي والغذاء، إضافة إلى المساهمة في كنس ما خلفه العدوان من دمار وفوضى في قطاع غزة.

وأكد المالكي متابعة وزارة الخارجية كافة الجهود والبيانات التي صدرت عن الأونروا وممثليها، مشدداً على ضرورة الالتزام بولاية الأونروا خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أهمية دعم النداء العاجل الذي تم الإعلان عنه بـ 38 مليون دولار أميركي لإعادة إعمار غزة والاستجابة لاحتياجات الأرض الفلسطينية المحتلة واللاجئين في مناطق عمليات الوكالة.

بدوره، أطلع المفوض العام وزير الخارجية على جهود الوكالة خلال العدوان على غزة، مشيرا إلى أن دورهم المحوري كان في أقصى الإمكانات والصلاحيات.

وأكد استعدادهم للعمل بشكل أوسع وأعمق مع الأحياء المهددة واللاجئين في القدس الشرقية.