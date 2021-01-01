  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتيه يؤكد أهمية ملء الفراغ السياسي: تشكيل فريق تقني يعمل على ملف إعادة الإعمار

الأحد 30 مايو 2021 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه يؤكد أهمية ملء الفراغ السياسي: تشكيل فريق تقني يعمل على ملف إعادة الإعمار



رام الله /سما/

 بحث رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، مع المبعوث الأوروبي الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، آخر تطورات ملف إعادة إعمار قطاع غزة، وإطلاق مسار سياسي جاد لإعادة احياء العملية السياسية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية ملء الفراغ السياسي، من خلال بلورة أوروبا مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية، ومشاركة أطراف الرباعية الدولية فيها، بهدف إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأشار اشتية إلى أنه تم تشكيل فريق تقني يعمل على ملف إعادة الإعمار، مؤكداً أهمية وجود ضمانات دولية بعدم تكرار العدوان الإسرائيلي وتدمير ما تم إعماره.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده إصرار القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على عقد الانتخابات، داعياً المجتمع الدولي، لا سيما الدول الأوروبية، إلى الضغط بشكل جدي على إسرائيل للسماح بعقدها في القدس ترشحاً وانتخاباً ودعاية، بهدف إعادة الوهج الديمقراطي ولتكون بوابة لإنهاء الانقسام وتجسيد الوحدة الوطنية.

وقال اشتية: “على العالم أجمع، خاصة أوروبا، اتخاذ موقف حازم وجاد تجاه الاحتلال الإسرائيلي، لوقف التوسع الاستيطاني وانتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، والاستيلاء على الأراضي، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم خاصة في القدس، وجعل اسرائيل تدفع ثمن احتلالها للأرض الفلسطينية”.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #إعادة إعمار قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

هذا السيناريو الأخطر في الحرب.. صحيفة عبرية: “حرب غزة”.. إطلالة إسرائيلية على “المعركة الكبرى”!

"مشهد مرعب" .. كاميرا مراقبة توثق قصف لأحد شوارع غزة خلال العدوان الاخير

شاهد.. صحفي لبناني: غرفة عمليات مشتركة بين إيران وحماس و حزب الله أدارت الحرب على غزة

"كان على الجيش ادخال قوات برية إلى غزة".. تفاصيل جديدة عن هجوم "مترو الانفاق"

رئيس الأركان الإسرائيلي يزعم: صحفيو "أ ب" كانوا يشربون قهوتهم الصباحية مع رجال من "حماس"

"بينت" ينشر صورة مفبركة لمستشفى على أنه مخزن أسلحة في غزة

العربية تكشف: هذا ما عرضه مدير المخابرات المصرية على اسرائيل بشأن قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

طيار إسرائيلي: "شعرت براحة".. حين ألقيت القنبلة على غزة وأطفالها

أبو مازن ومدير المخابرات المصرية يتفقان على عقد اجتماعات للفصائل فى القاهرة

الرئيس وعباس كامل

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع رئيس المخابرات المصرية

العربية تكشف: هذا ما عرضه مدير المخابرات المصرية على اسرائيل بشأن قطاع غزة

السنوار

السنوار يكشف الهدف من معركة سيف القدس: هذا ما سنفعله إذا امتلكنا صواريخ دقيقة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية