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رئيس بلدية جنين: حل مشكلة المياه ونسبة وصولها لمواطني المدينة 95%

الأحد 30 مايو 2021 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس بلدية جنين: حل مشكلة المياه ونسبة وصولها لمواطني المدينة 95%



جنين /سما/

استطاعت بلدية جنين في الآونة الأخيرة بالتعاون مع مؤسسة “جايكا” اليابانية الوصول إلى إنجاز كبير في حل مشكلة المياه المهدورة، حيث أصبحت تصل للمواطنين بما نسبته 95%، وذلك من خلال مشروع تحسين إدارة المياه، والممول من مؤسسة جايكا اليابانية وفريق خبرائها، كما أفاد رئيس البلدية فايز السعدي في تصريح صحافي.

وشدد السعدي على أهمية تعاون المواطن مع فريق العمل الميداني في المشروع الذي ساهم في تحسين قطاع المياه في المدينة، موضحاً أن نسبة الفاقد ومواقع الخلل ظهرت من خلال المعدات الحديثة التي تمتلكها البلدية اليوم.

وأشار السعدي في حديثه أن العمل مستمر في تمديد خطوط مياه ناقلة إضافة لتحسين التالف القديم منها في كل المواقع.

وأضاف: “ساهم المشروع في تأهيل طواقم البلدية العاملة في مجال المياه والطواقم الاخرى ذات العلاقة، كما يساهم في تحسين إدارة المياه في بلدية جنين إلى تقليل نسبة الفاقد، ورفع نسبة الجباية، وتوفير كميات مياه أكبر للمواطنين، إلى جانب الاستمرار في استبدال عدادات المياه الحالية، مشيراً إلى أن نتائج استطلاع أجراه فريق خبراء جايكا في المناطق التي تم فيها تنفيذ التركيب أظهرت أن الغالبية تؤيد تركيب عدادات دفع مسبق.

#بلدية جنين

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