إسرائيل تدرج الأرجنتين وروسيا في قائمة الدول الخطرة بسبب كورونا

القدس المحتلة /سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنه ابتداء من يوم غدٍ الإثنين ستصنّف الأرجنتين وروسيا دولًا بمستوى "خطورة قصوى"، وذلك بسبب تفشي وباء كورونا، بهذا تنضم الدولتين إلى قائمة الدول الحمراء التي تشمل كل من أوكرانيا، وإثيوبيا، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، والهند، والمكسيك وتركيا.



وقالت الصحة الإسرائيلية، في بيان لها: إن الأنظمة تنص على منع المواطنين والسكان الإسرائيليين من مغادرة البلاد (الا في الحالات الاستثنائية المنوطة بمصادقة لجنة الاستثناءات) إلى دول بمستوى خطورة قصوى.



وأشارت إلى أنه يلزم على كل من عاد إلى إسرائيل من قائمة الدول الحمراء بما في ذلك جميع من تلقوا لقاح ضد كورونا، وجميع المتعافين من الوباء، بالحجر المنزلي، وأن سريان مفعول هذه الأنظمة حتى 13 حزيران/يونيو المقبل، وقد يتم تمديده إذا اقتضت الحاجة ووفقًا لصورة الوضع في الدول المختلفة.



وحذرت الصحّة من السفر إلى عدة دول ومناطق، ومنها: الهند، أفريقيا، أوزبكستان، أذربيجان، الإمارات، جزر البهاما، استونيا، الأكوادور، بلغاريا، بلجيكا، بلاروس، جورجيا، ألمانيا، جزر الفلبين، تنزانيا، اليونان، لاتفيا، ليطا، مونتينيغرو، مصر، كينيا، كرواتيا ورواندا.