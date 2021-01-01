تفاصيل اجتماع نتنياهو مع مدير المخابرات المصرية بشأن قطاع غزة

القدس المحتلة /سما/

ناقش رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مع مدير المخابرات المصرية آخر التطورات حول قطاع غزة، بما في ذلك إقامة آليات خاصة بمنع حركة "حماس" من تعزيز قدراتها العسكرية.

وأكد مكتب نتنياهو أن الاجتماع الذي عقده اليوم مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل في مدينة القدس تناول "تعزيز التعاون الإسرائيلي المصري وقضايا إقليمية"، مضيفا أن كلا الجانبين رحبا بـ"العلاقات الثنائية والتفاهمات التي تم التوصل إليها وبالجهود المشتركة التي يبذلها البلدان حيال قضايا أمنية وسياسية مختلفة".

وذكر البيان أن نتنياهو خلال الاجتماع طرح مطالب إسرائيل لاستعادة جنودها ومدنييها المحتجزين في قطاع غزة بأقرب وقت ممكن، كما بحث مع كامل "الآليات التي من شأنها منع حركة "حماس" من تعزيز قدراتها العسكرية ومنعها من استخدام الموارد التي ستوجه مستقبلا لدعم سكان القطاع".

وعقد الاجتماع بحضور وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين ومستشار الأمن القومي للدولة العبرية مئير بن شبات الذي عقد لاحقا لقاء مطولا مع رئيس المخابرات المصرية.

وجاء هذا الاجتماع بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إلى مصر (هي الأولى من نوعها منذ 13 عاما) حيث أجرى مفاوضات مع نظيره المصري سامح شكري. "RT"