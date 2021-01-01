  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تفاصيل اجتماع نتنياهو مع مدير المخابرات المصرية بشأن قطاع غزة

الأحد 30 مايو 2021 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع نتنياهو مع مدير المخابرات المصرية بشأن قطاع غزة



القدس المحتلة /سما/

ناقش رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مع مدير المخابرات المصرية آخر التطورات حول قطاع غزة، بما في ذلك إقامة آليات خاصة بمنع حركة "حماس" من تعزيز قدراتها العسكرية.

وأكد مكتب نتنياهو أن الاجتماع الذي عقده اليوم مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل في مدينة القدس تناول "تعزيز التعاون الإسرائيلي المصري وقضايا إقليمية"، مضيفا أن كلا الجانبين رحبا بـ"العلاقات الثنائية والتفاهمات التي تم التوصل إليها وبالجهود المشتركة التي يبذلها البلدان حيال قضايا أمنية وسياسية مختلفة".

وذكر البيان أن نتنياهو خلال الاجتماع طرح مطالب إسرائيل لاستعادة جنودها ومدنييها المحتجزين في قطاع غزة بأقرب وقت ممكن، كما بحث مع كامل "الآليات التي من شأنها منع حركة "حماس" من تعزيز قدراتها العسكرية ومنعها من استخدام الموارد التي ستوجه مستقبلا لدعم سكان القطاع".

وعقد الاجتماع بحضور وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين ومستشار الأمن القومي للدولة العبرية مئير بن شبات الذي عقد لاحقا لقاء مطولا مع رئيس المخابرات المصرية.

وجاء هذا الاجتماع بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إلى مصر (هي الأولى من نوعها منذ  13 عاما) حيث أجرى مفاوضات مع نظيره المصري سامح شكري. "RT"

#اسرائيل #بنيامين نتنياهو #رئيس المخابرات المصرية #عباس كامل #وقف اطلاق النار #حركة حماس #المقاومة الفلسطينية #قطاع غزة #صفقة تبادل الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

"مشهد مرعب" .. كاميرا مراقبة توثق قصف لأحد شوارع غزة خلال العدوان الاخير

هذا السيناريو الأخطر في الحرب.. صحيفة عبرية: “حرب غزة”.. إطلالة إسرائيلية على “المعركة الكبرى”!

شاهد.. صحفي لبناني: غرفة عمليات مشتركة بين إيران وحماس و حزب الله أدارت الحرب على غزة

"كان على الجيش ادخال قوات برية إلى غزة".. تفاصيل جديدة عن هجوم "مترو الانفاق"

العربية تكشف: هذا ما عرضه مدير المخابرات المصرية على اسرائيل بشأن قطاع غزة

رئيس الأركان الإسرائيلي يزعم: صحفيو "أ ب" كانوا يشربون قهوتهم الصباحية مع رجال من "حماس"

"بينت" ينشر صورة مفبركة لمستشفى على أنه مخزن أسلحة في غزة

الأخبار الرئيسية

طيار إسرائيلي: "شعرت براحة".. حين ألقيت القنبلة على غزة وأطفالها

أبو مازن ومدير المخابرات المصرية يتفقان على عقد اجتماعات للفصائل فى القاهرة

الرئيس وعباس كامل

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع رئيس المخابرات المصرية

العربية تكشف: هذا ما عرضه مدير المخابرات المصرية على اسرائيل بشأن قطاع غزة

السنوار

السنوار يكشف الهدف من معركة سيف القدس: هذا ما سنفعله إذا امتلكنا صواريخ دقيقة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية