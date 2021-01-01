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ارتفاع جديد على أسعار الوقود باسرائيل

الأحد 30 مايو 2021 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع جديد على أسعار الوقود باسرائيل



القدس المحتلة / سما /

ترتفع أسعار الوقود في إسرائيل، فجر الأول من شهر حزيران/ يونيو 2021، إثر ارتفاع أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية.

ويرتفع سعر ليتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتان بواسطة الخدمة الذاتية إلى 6 شواقل و13 أغورة (ارتفاع بسبع أغورات عن أسعار الوقود في الشهر الماضي)

وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة لقاء كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد أحد العاملين في محطات الوقود.

وأشارت مصادر مطلعة على أسعار المحروقات أن الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود هو للمرة السادسة على التوالي، نتج عن ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية.

هذا، وارتفع سعر ليتر الوقود بـ79 أغورة في إسرائيل منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 ولغاية اليوم.

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