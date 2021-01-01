  1. الرئيسية
  2. الصحة

التهاب الكبد الدهنى على الطحال ومستويات الحديد داخل الجسم؟ تفاصيل

الأحد 30 مايو 2021 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
التهاب الكبد الدهنى على الطحال ومستويات الحديد داخل الجسم؟ تفاصيل



وكالات / سما /

يمكن لمرض الكبد الدهني أن يمنع الكبد من القيام بعمله بشكل جيد، وقد لا يدرك الشخص المصاب هذا الأمر في البداية، ولكن مع زيادة تلك الالتهابات قد يؤثر على عضو آخر وهو الطحال، حيث إنه على شكل قبضة يد في الجانب الأيسر العلوي من البطن بجانب المعدة، ويلعب دورًا مهمًا في عدد خلايا الدم في الجسم، ويمكن أن يتسبب مرض الكبد الدهني في تضخم الطحال، وعندما لا يعمل الطحال بشكل صحيح فقد يبدأ في إزالة خلايا الدم السليمة من الجسم والإصابة بفقر الدم وفقًا لما ذكره موقع "Mayoclinic".

ويشير موقع "Mayo Clinic" إلى أن أحد الأدلة المرئية التي تشير إلى تندب أو تلف الكبد وجود أظافر على شكل "ملعقة" بها انخفاض مركزي كبير بما يكفي لحمل قطرة من السائل، وهو ما يدل على تضخم الطحال أيضًا والإصابة بفقر الدم الذى ترتب على ذلك، بجانب أعراض أخرى مثل احمرار اليدين واصفرار الجلد والعينين (مثل اليرقان).

ويرتبط مرض الكبد الدهني غير الكحولي الذي يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد بالسمنة والأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع الكوليسترول في الدم، حيث تؤدى كل هذه الحالات المرضية إلى تعزيز ترسب الدهون في الكبد، حيث تعمل الدهون الزائدة في الكبد كسموم تسبب التهاب الكبد وفي النهاية تندبه أو تلفه.

ويوصى بتناول نظام غذائي نباتي صحي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والدهون الصحية لتفادى تليف الكبد، وتقليل عدد السعرات الحرارية التي تتناولها يوميًا والحرص على ممارسة الرياضة بانتظام خاصة إذا كنت تعاني من زيادة الوزن حاليًا، حيث لا يؤدي الوزن الزائد جدًا "السمنة" إلى تعرضك لخطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية فحسب بل يمكن أن يزيد أيضًا من احتمالية الإصابة بالعديد من الحالات الصحية، مثل أمراض القلب وداء السكري من النوع 2 وأنواع معينة من السرطانات.

#مرض الكبد الدهني #الكبد الدهني #الطحال #الجسم #التهاب الكبد #البطن #المعدة

الأكثر قراءة اليوم

هذا السيناريو الأخطر في الحرب.. صحيفة عبرية: “حرب غزة”.. إطلالة إسرائيلية على “المعركة الكبرى”!

"مشهد مرعب" .. كاميرا مراقبة توثق قصف لأحد شوارع غزة خلال العدوان الاخير

شاهد.. صحفي لبناني: غرفة عمليات مشتركة بين إيران وحماس و حزب الله أدارت الحرب على غزة

"كان على الجيش ادخال قوات برية إلى غزة".. تفاصيل جديدة عن هجوم "مترو الانفاق"

العربية تكشف: هذا ما عرضه مدير المخابرات المصرية على اسرائيل بشأن قطاع غزة

رئيس الأركان الإسرائيلي يزعم: صحفيو "أ ب" كانوا يشربون قهوتهم الصباحية مع رجال من "حماس"

"بينت" ينشر صورة مفبركة لمستشفى على أنه مخزن أسلحة في غزة

الأخبار الرئيسية

طيار إسرائيلي: "شعرت براحة".. حين ألقيت القنبلة على غزة وأطفالها

أبو مازن ومدير المخابرات المصرية يتفقان على عقد اجتماعات للفصائل فى القاهرة

الرئيس وعباس كامل

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع رئيس المخابرات المصرية

العربية تكشف: هذا ما عرضه مدير المخابرات المصرية على اسرائيل بشأن قطاع غزة

السنوار

السنوار يكشف الهدف من معركة سيف القدس: هذا ما سنفعله إذا امتلكنا صواريخ دقيقة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية