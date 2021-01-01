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تسريب مواصفات أحدث أجهزة "سامسونغ" بخطأ غير مقصود

الأحد 30 مايو 2021 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسريب مواصفات أحدث أجهزة "سامسونغ" بخطأ غير مقصود



وكالات / سما /

تسرب الجهاز اللوحي الجديد الذي تصدره شركة "سامسونغ"، نتيجة خطأ غير مقصود.

ونشر الموقع الإلكتروني لشركة سامسونغ باللغة الألمانية، الاثنين، فيديو يعرض كافة تفاصيل الجهاز اللوحي الجديد، قبل أن تبادر إلى حذفه سريعا.

وبرغم ذلك، فقد تمكنت المواقع المختصة بالأجهزة الذكية من تسجيل الفيديو وإعادة نشره على نطاق واسع.

ويحمل الجهاز اسم "غلاكسي تاب 7".

ويتميز الجهاز بالمواصفات الآتية: 

شاشة (12.4 إنش) ستكون بتقنية (LCD) وتعمل بـ(60 هيرتز) بدلا من شاشات (OLED) المستخدمة في شاشات أجهزة سامسونغ المختلفة والتي تعمل بـ(120 هيرتز)، والتي قد تكون محاولة من الشركة لمعالجة بعض العيوب التي منيت بها أجهزة مماثلة أصدرتها سابقا.


ويضم أيضا كاميرا خلفية بدقة (8 ميغابكسل) وكاميرا أمامية بدقة (5 ميغا بكسل)، وسيكون حجم الذاكرة الموقتة (RAM) 4 غيغا بايت، ومعالج "كوالكوم" (G750).

 

#سامسونغ #الجهاز اللوحي

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