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في هذه الحالة عليك التوقف عن تناول القهوة تماما

الأحد 30 مايو 2021 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
في هذه الحالة عليك التوقف عن تناول القهوة تماما



وكالات / سما /

دعا خبراء إلى ضرورة التوقف عن تناول القهوة بشكل نهائي حال ظهور بعض الأعراض التي قد تشير إلى إمكانية الإصابة بالسكتة الدماغية.

وبحسب تقرير لموقع "إكسبريس"، تزداد احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية بخمس مرات إذا كنت تعاني من الرجفان الأذيني - وهو اضطراب في نظم القلب يبدو معه وكأن القلب يرفرف. يحدث هذا عندما ترتجف الغرف العلوية للعضلة أو ترتعش بسبب نبضة كهربائية.

ووفق مؤسسة القلب البريطانية (BHF) فإن الضرر الذي يصيب القلب هو السبب الأكثر شيوعا وقد يكون هذا نتيجة لارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب التاجية أو مرض السكري أو مجموعة من الحالات الأخرى، مثل مرض صمام القلب أو التهاب التامور أو اعتلال عضلة القلب أو الخضوع لعملية فى القلب.

أسباب أخرى لحدوث الرجفان يمكن أن تكون الإجهاد البدني والعقلي الذى يرتبط بحالات صحية مثل، التعرض لأزمة صحية وسرطان الرئة والانسداد الرئوي.

ومن خلال التخلي عن تناول فنجان القهوة صباحا يمكن تجنب الإصابة بالرجفان الأذيني الذى يزيد من خطر التعرض للسكتة الدماغية، بحسب جمعية القلب الأمريكية.

ويزيد الرجفان الأذيني من خطر تكون جلطة دموية داخل عضلة القلب، والتي يمكن أن تكون مهددة للحياة.

على سبيل المثال، إذا انتقلت الجلطة الدموية إلى المخ فقد تؤدي إلى سكتة دماغية.

يمكن أن تكون هناك محفزات للرجفان الأذيني، والتي قد تكون فريدة لدى الشخص المصاب بهذه الحالة.

على سبيل المثال، قد يعاني بعض الأشخاص من خفقان القلب إذا شربوا القهوة. وبالتالي، إذا تسبب شرب القهوة في نوبة من الخفقان في القلب، فمن الأفضل تجنب شربها تماما.

 
 
#القهوة #القلب #الصحة

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