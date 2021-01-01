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بعد سنوات رصد.. "ناسا" تنشر صورة مذهلة لقلب "درب التبانة"

الأحد 30 مايو 2021 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد سنوات رصد.. "ناسا" تنشر صورة مذهلة لقلب "درب التبانة"



وكالات / سما /

نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، مؤخرا، صورة مذهلة وبراقة لقلب مجرة "درب التبانة" التي تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الصورة التي نشرتها "ناسا" اعتمدت على 370 عملية رصد، خلال العقدين الماضيين، عن طريق مرصد "تشاندرا" الفضائي للأشعة السينية.

وعمل المرصد على التقاط مليارات النجوم، إلى جانب عدد غير متناه من الثقوب السوداء في وسط أو ما يعرف بقلب مجرة درب التبانة.

فضلا عن ذلك، ساهم تلسكوب "راديو" يقع في جنوب إفريقيا، في هذه الصورة المذهلة لمجرة درب التبانة.

وأوضح عالم الفلك دانييل وانغ، وهو باحث في جامعة "ماساشوستس آمريست، إنه قضى عاملا كاملا من العمل على هذه الصورة، بينما هو عالقٌ في البيت بسبب وباء كورونا.

وجرى تشبيه قلب مجرة درب التبانة بـ"وسط المدينة" أو الـDowntown، لأنه يبدو الأكثر إشعاعا وإنارة.

وأشار الباحث إلى أن الصورة تقدم نظاما بيئيا من الطاقة في وسط المجرة، لأنها تضم تشكيلة من المستعرات العظمى "السوبر نوفا" والثقوب السوداء والنجوم النيوترونية.

#ناسا #درب التبانة #الفضاء #مجرة

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