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شقيق أجويرو يفتح النار على جوارديولا عقب نهائي دوري أبطال اوروبا

الأحد 30 مايو 2021 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
شقيق أجويرو يفتح النار على جوارديولا عقب نهائي دوري أبطال اوروبا



وكالات / سما /

فتح ماوريسيو ديل كاستيو، شقيق النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، النار على بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي عقب ختام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي خاضها الفريق، أمس السبت، وخسرها أمام تشيلسي بهدف نظيف.

وكانت المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هي الأخيرة لأجويرو مع مانشستر سيتي بعدما أعلن النادي رحيله هذا الصيف عقب انتهاء عقده، فيما ينتظر أن ينتقل للعب في برشلونة الإسباني الموسم المقبل.

وغرد كاستيو عقب انتهاء المباراة التي شارك فيها شقيقه كبديل قائلًا: “منذ أتى جوارديولا إلى مانشستر سيتي لم يحب شقيقي أبدًا”.

وجاءت تغريدة شقيق أجويرو مفاجئة، ليس فقط بسبب اللهجة الحادة ضد المدرب ولكن لأن جوارديولا نفسه امتدح أجويرو قبل أسبوع مؤكدًا أنه لا يعوض، كما لفتت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

ولم تمر دقائق على نشره للتغريدة المثيرة للجدل حتى قام شقيق أجويرو بحذفها وعاد ليغرد بلهجة أقل حدة قائلًا: “الآن لا يمكنك أن تقول إن الجميع يقفز ويحتضن الناس! النهائي يكسب أو يخسر ولكنك لا يمكنك أن تلعب بهذا الشكل في رأيي، احتضن واستمتع وكن حرًا في التعبير عما تشعر به”.

وأنهى أجويرو مسيرته مع مانشستر سيتي باكيًا عقب إطلاق الحكم الإسباني ماتيو لاهوز صافرة نهاية اللقاء معلنًا فوز تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب السيتيزنز.

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