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صديقة رونالدو تعلن قراره بشأن مستقبله مع يوفنتوس

الأحد 30 مايو 2021 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
صديقة رونالدو تعلن قراره بشأن مستقبله مع يوفنتوس



وكالات / سما /

كشفت جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن قرار صديقها النهائي بشأن مستقبله مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، في ظل التقارير التي أشارت إلى اقتراب رحيله.

وكانت العديد من التقارير قد أكدت اقتراب رحيل رونالدو، المتوج بجائزة هداف الدوري الإيطالي في الموسم المنقضي، عن السيدة العجوز، خاصة في ظل حاجة النادي أيضًا لتخفيض ميزانية الرواتب بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها.

وارتبط رونالدو بالعودة إلى ريال مدريد الإسباني أو مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما لمحت والدته بإمكانية عودته إلى نادي طفولته سبورتنج لشبونة البرتغالي، في الوقت الذي لم يستبعد فيه انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووضعت جورجينا رودريجيز حدًا لكل تلك التقارير أثناء تصويرها لأحد المسلسلات الوثائقية مع شبكة “نتفليكس” في إسبانيا، إذ وجه لها سؤالًا عن مستقبل صديقها مع يوفنتتوس لترد: “هو باق”.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في صيف عام 2022، فيما يبدو أنه سيستمر في صفوف السيدة العجوز حتى نهايته، رغم عدم تمتعه بعلاقة رائعة مع المدير الفني الجديد للفريق ماسيمليانو أليجري، والذي لا يرى أن البرتغالي مهم لمشروعه، حسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي.

#كريستيانو رونالدو #الدوري الإيطالي #يوفنتوس

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