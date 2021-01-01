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ماذا قال توخيل بعد فوز تشيلسي بدوري أبطال أوروبا؟

الأحد 30 مايو 2021 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال توخيل بعد فوز تشيلسي بدوري أبطال أوروبا؟



وكالات / سما /

علق المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، على فوز فريقه بلقب دوري ابطال أوروبا إثر الانتصار على مانشستر سيتي بهدف دون رد في المباراة النهائية بالبرتغال، مساء أمس السبت.

توخيل قال في تصريحات صحفية عقب اللقاء “الفوز بهذا اللقب شيء لا يصدق، لقد فعلناها، يا له من أمر رائع، لا أعرف ماذا أقول في هذه اللحظات”.

واستطرد قائلاً “وصلت للنهائي للمرة الثانية لي كمدرب، وهذا شيء يشعرني بالسعادة، لكن الفوز باللقب له شعور مختلفة، كنت أشعر بقرب الفوز باللقب من قبل، وحققت ذلك اليوم”.

وأكمل توخيل قائلاً “لاعبو فريقي كانوا مصممين على الفوز باللقب، وأردنا أن نكون كالحجر في أحذية لاعبي مانشستر سيتي، أظهرنا شجاعة كبيرة وخلقنا العديد من الفرص الخطيرة من خلال الهجمات المرتدة السريعة”.

وأنهى مدرب البلوز تصريحاته قائلاً “كانت مباراة صعبة للغاية على الصعيد البدني، ولذلك كان على كل اللاعبين مساعدة بعضهم البعض في الميدان”.

ونجح تشيلسي في الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، في حين فشل مانشستر سيتي في نيل أول ألقابه في المسابقة الأعرق أوروبياً.

#توماس توخيل #توخيل #دوري أبطال أوروبا #تشيلسي #مانشستر سيتي

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