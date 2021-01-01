كانتي يتصدر سباق التتويج بجائزة الكرة الذهبية 2021

وكالات / سما /

يبصم نجولو كانتي، متوسط ميدان تشيلسي، على مستويات رائعة رفقة فريقه خلال الموسم المنقضي، الأمر الذي مكنه من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي.

ونجح تشيلسي في الفوز على مانشستر سيتي بهدف نظيف، في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب دراجاو بالبرتغال، ليتوج النادي اللندني باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وبات الجميع يرشح نجولو كانتي للتتويج بالجائزة الذهبية لعام 2021، نظراً للمستويات التي قدمها في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي هذا الموسم، وبالتحديد في مواجهة ريال مدريد ثم موقعة مانشستر سيتي.

وعندما يلعب كانتي بشكل جيد يكون من الصعب أن نجد لاعب وسط ملعب بنفس المستوى الذي يقدمه، وبما أن منتخب فرنسا مرشح فوق العادة للظفر بكأس أمم أوروبا، فإن حظوظ نجم تشيلسي في التتويج بالبالون دور مرتفعة للغاية.

وحقق كانتي جائزة رجل المباراة 4 مرات هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، مرة ضد أتلتيكو مدريد، ومرتين أمام ريال مدريد ومرة ضد مانشستر سيتي، الأمر الذي يجعله يتصدر قائمة المرشحين للتتويج بالبالون دور.