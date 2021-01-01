الطقس: الحرارة ترتفع وتصبح أعلى من معدلها بـ3 درجات

رام الله / سما /

توقت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، حارا نسبيا في معظم المناطق حار في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء القادم، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.