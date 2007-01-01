تشيلسي يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مانشستر سيتي (فيديو)

فاز فريق تشيلسي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 1-0 في نهائي البطولة الذي أقيم اليوم السبت على ملعب "الدراجاو" بمدينة بورتو البرتغالية، في نهائي النسخة الحالية من المسابقة القارية 2020-2021.
واقتنص كاي هافرتس هدف الفوز لصالح تشيلسي في الدقيقة 42 من زمن المباراة بعد انفراده بالحارس إيديرسون.
وتأهل تشيلسى للمباراة النهائية، بعد تخطى عقبة ريال مدريد الإسبانى فى الدور نصف النهائى بنتيجة 3-1 بمجموع المباراتين، فيما تأهل مانشستر سيتي لنهائي دورى أبطال أوروبا للمرة الأولى فى تاريخه، على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي فى نصف النهائي، بنتيجة 4 – 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.
وهذه هي المرة الثانية في تاريخ تشيلسي يتويج فيها بلقب دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق اللقب موسم 2011-2012، بالتغلب على بايرن ميونخ الألماني على ملعبه بركلات الترجيح، فيما خسر البلوز النهائي مرة واحدة في موسم 2007-2008 أمام مانشستر يونايتد بركلات الترجيح أيضا.
وكانت تشكيلة الفريقين اليوم:
مانشستر سيتي: إيدرسون - كايل ووكر - جون ستونز - روبن دياز - أولكسندر زينتشنكو - إيلكاي جندوجان - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا - رياض محرز - فيل فودن - رحيم سترلينغ
تشيلسي: إدوار مندي - سيزار أزبليكويتا - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجر - ريس جيمس - جورجينيو - نجولو كانتي - بن تشيلويل - ميسون ماونت - كاي هافرتس - تيمو فيرنر.