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جيش الاحتلال يكشف تفاصيل خطة "نتوفا" المعروفة بـ"غطاء قمع الصواريخ"

السبت 29 مايو 2021 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يكشف تفاصيل خطة "نتوفا" المعروفة بـ"غطاء قمع الصواريخ"



القدس المحتلة / سما /

كشف رئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء أهارون حليفا، تفاصيل جديدة عن خطة "نتوفا" المعروفة بـ"غطاء قمع الصواريخ".

وبحسب الإعلام العبري قال حليفا: "منذ المعركة الأخيرة على قطاع غزة، سارع الجيش لتطوير إحدى الأفكار المميزة التي تم صياغتها كجزء من مفهوم الجيش للنصر وخطة (تنوفا) متعددة السنوات، الفكرة سميت (غطاء قمع الصواريخ)".

وذكر: "تتركز فكرة خطة (تنوفا)، بوضع بطاريات اعتراض سريعة وصواريخ هجومية على حدود غزة والشمال، وربطها بأحدث أنظمة الرادار وكاشفات إطلاق الصواريخ، واعتراضها أثناء خروجها من منصات الإطلاق ومهاجمة المنصات أيضا".

وأضاف أن الخطة تهدف لاعتراض الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة، دون الحاجة لتفعيل الإنذارات، مع تقليل عبء الاعتراض بشكل كبير في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مردفًا أنه يتم دراسة فعالية هذه الخطة ضد الصواريخ المضادة للدبابات، وقذائف (الهاون)، التي تطلق تجاه مستوطنات غلاف غزة.

#الجيش الإسرائيلي #خطة نتوفا #صواريخ غزة

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