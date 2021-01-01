اعتقال مواطن في كفر قدوم.. إصابتان برصاص الاحتلال في نعلين

قلقيلية / سما /

أصيب مواطنان، اليوم السبت، برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في نعلين شمال غرب مدينة رام الله.

وبحسب وزارة الصحة، فإن الإصابات وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي، مشيرةً إلى أن حالتهما جيدة وأصيبا بالأطراف السفلية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال هاجمت المواطنين المتواجدين في أراضيهم بمنطقة جبل العالم في نعلين، ما أدى لاندلاع مواجهات بالمنطقة مع الشبان.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال بعد ظهر اليوم مواطنًا من منزله في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية .

وقال منسق المسيرة الإسبوعية مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرزاق عامر “26عامًا” بعد مداهمة منزله في كفر قدوم وهو يعمل في جهاز الشرطة الفلسطينية.